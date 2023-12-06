Врожденное начало или результат воспитания: как на самом деле формируется характер человека

Психолог Екатерина Овчинникова рассказала о том, дается ли нам характер с рождения или он формируется в течение жизни. Каждый из нас слышал такие фразы, как «Упрямая, вся в мать» или «Такой я родился». Но как все происходит на самом деле? Ответ дает портал «Доктор Питер».

Многие до сих пор считают, что характер – своего рода генетическая лотерея, а некоторые уверены, что он формируется под влиянием звезд. Но это не так.

«Возможно, для многих станет удивительным фактом, что характер формируется в течение жизни. Точно так же, как большинство иррациональных взрослых страхов, таких как боязнь темноты или пауков. Свойства личности, определяющие ее образ жизни и поведение, начинают формироваться в детстве», – объясняет психолог.

Екатерина определяет характер как набор стратегий выживания, который формируется в результате собственного опыта адаптации к внешней среде.

«Характер — это замороженная структура того, как человек выживал в детстве. Замороженная потому, что человек воспроизводит привычный механизм реагирования снова и снова», — отмечает специалист.

В каком возрасте формируется характер

Теория привязанности английского психиатра Боулби утверждает, что в возрасте от 0 до 36 месяцев формируется индивидуальный тип привязанности у ребенка, а также формируется представление о себе, других и окружающем мире.

Психолог подчеркнула, что дети, выросшие в приютах, чаще обременены эмоциональными проблемами. Им сложно формировать близкие и продолжительные отношения, так как на раннем этапе жизни у них не было возможности крепко привязаться к родительской фигуре.

Существует также теория травмы Франца Руперта, которая утверждает, что человек воспринимает информацию сквозь призму своей эмоциональной травмы. Это может привести к тому, что мы часто оказываемся в похожих ситуациях и реагируем на них похожим образом.

Екатерина Овчинникова рассказала, что характер человека можно изменить. Для этого необходимо в первую очередь признать проблему. С помощью практик осознанности это можно отследить. Но легче обратиться к специалисту, чтобы он помог освободить вытесненные части личности и собрать их воедино.

Ранее была названа связь между характером человека и деменцией.