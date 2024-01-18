Врачи решили рассказать о предвестнике сахарного диабета

Российские эндокринологи выяснили, как распознать приближение сахарного диабета. Об этом пишет infpol.ru.

Особенность сахарного диабета 2-го типа заключается в его скрытности на начальных стадиях, когда заболевание проходит незаметно без специфических симптомов, что приводит к увеличению числа заболевших по всему миру.

Предиабет — это стадия, когда уровень сахара в крови начинает вырастать, однако при этом часто не сопровождается явными проявлениями. Многие люди даже не догадываются о своем состоянии, не подозревая, что они находятся под угрозой развития полноценного сахарного диабета.

Главными причинами появления предиабета медики называют резистентность к инсулину и чрезмерное потребление пищи. Помимо этого, поводами для проверки у врачей должны стать лишний вес, сахарный диабет в семейной истории, а также артериальная гипертония. Людям старше 40 лет, имеющим лишний вес, следует проверять уровень глюкозы в крови два раза в год.

Для профилактики развития диабета рекомендуется изменить образ жизни, включая умеренное питание, регулярные занятия спортом и исключение из рациона продуктов с высоким содержанием сахара и гликемическим индексом.

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