Врачи рассказали, почему подогрев сидений в автомобиле опасен для мужчин

Подогрев сидений в автомобиле может негативно повлиять на репродуктивные функции мужчин. Дело в том, что даже минимальный, но длительный прогрев способствует повышению температуры в паховой области, из-за чего увеличивается риск бесплодия.

При этом, по словам врача-терапевта Анастасии Агаевой, к простатиту использование подогрева сидений привести не может.

С мнением коллеги согласился и уролог-андролог Гусейин Садыков. Он пояснил, что яичкам для нормального функционирования необходима температура на два градуса ниже средней температуры тела, то есть 34 С.

Кроме того, частое посещение бани или сауны также может серьезно навредить мужскому здоровью, снизить качество спермы и даже вызвать эректильную дисфункцию, пишет Kp.ru.

При этом у женщин подобной взаимосвязи не наблюдается. Тепловое воздействие на область паха никак не приведет к риску бесплодия.

Ранее мы писали, что существует множество инфекций, передающихся половым путем. Одно из них грозит женщинам воспалением, а будущим детям – проблемами со здоровьем. Речь идет о хламидиозе. При этом данное заболевание часто протекает в скрытой форме и может себя не проявлять.