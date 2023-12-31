Врачи рассказали, как пережить экстремальный перепад температур в Новый год

Согласно прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь ожидается резкое похолодание. С плюсовых отметок 31 декабря в ночь на 1 января температура воздуха опустится до минус 14 градусов, а дальше морозы будут только крепчать. Так, ожидается, что уже в первые дни Нового года столбики термометров упадут до отметки в минус 25 градусов.

Такой резкий перепад температур может быть опасен для здоровья. Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев в разговоре с aif.ru рекомендовал людям с хроническими заболеваниями начать принимать витамины С, Е и D, если нет противопоказаний.

«Стоит быть более внимательными к своему самочувствию в этот период, следить за артериальным давлением, более тщательно подходить к регулярному приему лекарств, которые назначил врач. Если вы почувствовали резкое ухудшение состояния, то нужно снизить физические нагрузки и обратиться к лечащему врачу», - сказал профессор.

Кроме того, лучше не выбегать на мороз без верхней одежды, даже на несколько минут.

«При выходе из теплого помещения на холод, особенно если есть сильный ветер, может произойти спазм сосудов. Это чревато повышением давления», —пояснил врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков.

Он добавил, что это может привести даже к инфаркту, так как сосудам надо адаптироваться к изменению температуры постепенно.

Ранее мы писали, что зимой многие люди пытаются надевать на себя все самое теплое, чтобы спасаться от морозов. Однако есть и те, кого даже природные катаклизмы не заставляют надевать термобелье, перчатки, шармы, а тем более шапки. Впрочем, даже в холодное время года, как оказалось, можно обходиться без головного убора без вреда для здоровья.