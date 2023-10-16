Врачи рассказали, как не перепутать простуду с раком гортани

Першение и боль в горле являются обычными признаками простуды, но иногда эти симптомы указывают на множество других проблем со здоровьем, включая онкологические заболевания.

О том, как не перепутать симптомы ОРВИ с первой стадией рака рассказал член Союза педиатров России Дмитрий Малых. По его словам, если першение и дискомфорт в горле длятся более трех-семи дней, то следует обратиться к врачу.

«Не стоит откладывать визит к доктору, если боль в горле настолько сильная, что невозможно глотать даже после применения парацетамола. Если вы ощущаете сильно неприятный запах изо рта — тоже пора к врачу», — пояснил Малых в беседе с News.ru.

В свою очередь, врач-оториноларинголог и онколог Валентина Харитонова подчеркнула, что заболевания горла чаще всего вызываются не переохлаждением, то есть просто так от «продуло» не заболит, их провоцируют вирусы, бактерии или грибки.

«Боль в горле — это не специфический симптом, он может встречаться при заболеваниях лор-органов, таких как острый тонзиллит, острый фарингит, паратонзиллярный абсцесс. Также он может быть вызван заболеванием зубов, желудочно-кишечного тракта, например, при рефлюкс-эзофагитах вполне может возникать боль в горле», - пояснила медик.

Она добавила, что при продолжительной боли в горле следует также проверить щитовидную железу. Невозможность глотать даже слюну и открывать рот подчас свидетельствует о наличии паратонзиллярного абсцесса, лечение которого требует экстренного оперативного вмешательства.

При этом наличие резкого снижения веса может быть одним из признаков онкологического заболевания. Специалисты отмечают, что принятое в обиходе выражение «рак горла» некорректно с медицинской точки зрения. Под таким термином подразумевается рак гортани. Это довольно редкая патология, на его долю приходится около 3%. Опасность рака гортани заключается в том, что болезнь развивается весьма стремительно. При этом обычно диагностируется он уже на поздних стадиях.

В группу риска в первую очередь входят мужчины, у них рак горла встречается в несколько раз чаще, нежели у женщин. Способствуют развитию патологии курение, злоупотребление крепкими алкогольными напитками, а также хронические воспалительные заболевания верхних дыхательных путей. Насторожить пациента должно изменение тембра голоса, осиплость, постоянное першение в горле, а также неожиданно возникающий беспричинный кашель.

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