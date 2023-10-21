Врачи рассказали, чем опасны болезни пазух носа

На конференции по ринохирургии эксперты поделились информацией о хроническом риносинусите и других заболеваниях околоносовых пазух, которые влияют на качество жизни и могут привести к серьезным осложнениям. Согласно статистике, около 15% взрослого населения страдает от этих заболеваний, однако реальная цифра может быть намного выше.

Риносинусит появляется в виде затрудненного носового дыхания, потери обоняния, головной боли и выделений из носа. Многие люди эти симптомы обычной простудой и пытаются справиться с этим самостоятельно, используя сосудосуживающие капли и симптоматические препараты от ОРВИ.

Однако эксперты предупреждают, что если заболевание продолжается более трех месяцев, оно переходит в хроническую форму. Хронический риносинусит может привести к развитию менингита, менингоэнцефалита и других опасных заболеваний, включая абсцесс головного мозга, пишут «Известия».

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