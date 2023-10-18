Врачи объяснили, какой вид секса может спровоцировать разрушение печени

Телеведущая Елена Малышева и гастроэнтеролог Игорь Городокин рассказали, какая привычка может спровоцировать серьезные проблемы с печенью.

В свежем выпуске передачи «Жить здорово!» эксперты предупреждают, что к патологиям этого органа нередко приводит незащищенный секс.

По словам Городокина, чтобы избежать заражения гепатитом, стоит воздерживаться от беспорядочных половых связей.

«Или при беспорядочных связях использовать презерватив. Презерватив – друг печени», – отметила Малышева.

Она подчеркнула, что именно половые инфекции и гепатит C способствуют разрушению печени.

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