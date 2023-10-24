Врачи объяснили, как правильно носить маску и не навредить своему здоровью, об этом сообщает mk.ru.

Медики из Кузбасской больницы решили провести эксперимент, с помощью которого доказали вред от медицинских масок. Один из сотрудников непрерывно носил маску на протяжении трех часов. После этого с ее поверхности сняли мазки и отправили в лабораторию.

Выяснилось, что в результате на маске было выявлено быстрое размножение бактерий гемолитического стафилококка. Чаще всего эта инфекция поражает верхние дыхательные пути, вызывая гнойную ангину, фарингит, тонзиллит, бронхит и другие воспалительные заболевания.

Врач-инфекционист Анастасия Кожевникова рассказала, что медицинские маски безвредны, если менять их каждые два часа. При этом есть еще несколько важных правил, которые стоит соблюдать.

«Немедленно заменить маску в случае ее намокания (увлажнения), даже если прошло менее двух часов с момента использования. Не касаться руками закрепленной маски. И тщательно вымыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим средством после прикосновения к используемой или использованной маске», - объяснила она.

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