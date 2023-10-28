Врачи назвали повседневные ошибки в питании, которые уносят жизни, об этом сообщает «Российская газета».

По словам кардиолога Тамаза Гаглошвили, многие пациенты страдают от тромбоза, инфаркта или инсульта из-за слишком густой крови. Врач заявил, что в случае загустения крови нельзя допускать обезвоживания организма, важно правильно питаться.

«Когда у человека нет показания к антикоагулянтам, ему не нужно разжижать кровь, достаточно пить адекватное количество воды», — объяснил он.

Токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что густоту крови можно определить анализами. Тем, у кого этот показатель окажется слишком высоким, он посоветовал воздержаться в питании от сахара, гречки, бананов, блюд из картофеля. При этом стоит сделать упор на продукты с высоким содержанием таурина. К таким, например, относятся морепродукты.

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