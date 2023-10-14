Врач-уролог назвал распространенную болезнь, которая отбирает 10 лет жизни, об этом сообщает «Доктор Питер».

Хирург-уролог Марк Гадзиян рассказал, что на длительность жизни влияет лишний вес. По словам специалиста, ожирение может привести к целому букету заболеваний: сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь, подагра, грыжи и так далее.

«Жир — убийца номер один. Ожирение в среднем укорачивает жизнь на десять лет. Каждые лишние 3 килограмма, которые сброшены после 60 лет, увеличивают в среднем продолжительность в жизни человека на один год», — рассказал специалист.

По мнению Гадзияна, мужчинам стоит задуматься о похудении, когда их талия становится более 94 см, а индекс массы тела составляет 25-30 кг/м2.

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