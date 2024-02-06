Врач рассказала, почему нельзя есть белый хлеб на голодный желудок

Приготовленные из белой муки хлебобулочные изделия лучше не есть на голодный желудок, чтобы избежать проблем со здоровьем. Как пояснила врач-гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Чижикова, трансжиры, содержащиеся в маргарине, и сахар могут стать причиной раздраженной слизистой оболочки желудка.

Кроме того, хлеб и макароны, приготовленные из муки высшего сорта, а также сдобная выпечка создают серьезную нагрузку на желудок, кишечник и поджелудочную железу.

«Совсем нежелателен такой завтрак для людей, у которых есть диабет и инсулинорезистентность», — отметила Чижикова в беседе с Газетой.Ru.

Как пояснила врач, для завтрака лучше выбрать овсянку, гречку и пшено, а также яйца, молочные продукты, нежирное вареное или запеченное мясо и рыбу.

«Если вы привыкли завтракать бутербродами, то выбирайте цельнозерновой хлеб и добавляйте к нему сыр, рыбу или мясо домашнего приготовления», - рекомендовала эксперт.

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