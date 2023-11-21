Врач рассказал, можно ли отравиться дезодорантом-спреем и умереть

В Тверской области подросток отравился и умер, надышавшись дезодорантом. Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, можно ли отравиться бытовым антиперспирантом, которым пользуемся ежедневно.

По словам специалиста, отравиться в данном случае невозможно.

«Один флакон дезодоранта не может отравить человека», - сказал он изданию «Вечерняя Москва».

Врач предупредил: при бронхиальной астме даже от капли дезодоранта может случиться приступ. Он, в свою очередь, имеет шансы закончиться летальным исходом.

В целом дезодоранты разрабатывают таким образом, чтобы вещество не нанесло вред здоровью, подытожил специалист.

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