Врач предостерег: вот почему не стоит прислушиваться к советам долгожителей

Врач Петр Срамек, который руководит одной из частных клиник, объяснил, почему не стоит прислушиваться к советам долгожителей. Об этом пишет «Доктор Питер».

Оказывается, у людей, которые живут дольше 90 лет, может быть редкий «ген долголетия». Несмотря на образ жизни и питание, такие люди живут дольше остальных.

«Все люди, которые доживают до ста лет, просто имеют правильные биомаркеры. Их особенность — в стечении определенных факторов, в том числе в наличии „генов долголетия“. Они не очень распространены — менее чем у 2% населения планеты», — рассказал специалист.

При этом, такие долгожители могут злоупотреблять вредными привычками, вроде курения или алкоголя. Поэтому прислушиваться к их советам бесполезно.

«Они могут пить алкоголь, не заниматься спортом или даже смолить сигареты до самой старости и дожить до ста лет, имея вполне сносное здоровье», — объяснил врач.

Ранее мы писали о том, что в Питере обнаружили в свободной продаже колбасу, ветчину и сосиски, которые могут содержать вирус африканской чумы.