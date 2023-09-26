Врач перечислил опасности анального секса

Анальный секс безопасен с точки зрения беременности, но может привести к различным заболеваниям мочеполовой системы. Риски есть для обоих партнеров.

Опасности анального секса перечислил врач-сексолог Олег Гулько.

По его словам, если мужской половой орган не вымыть после анального секса и ввести во влагалище, то внутрь может попасть кишечная палочка. Это грозит развитием цистита и пиелонефрита. Кроме того, женщина получит гинекологические проблемы.

При незащищенном контакте возможна передача ИППП, включая ВИЧ, ВПЧ, генитальный герпес и другие инфекции.

Из-за отсутствия механизма увлажнения в прямой кишке женщина может получить микротрещины. Они станут «входными воротами» для попадания в организм инфекций.

Специалист посоветовал при анальном сексе использовать специальные презервативы и лубриканты. Важно менять презерватив, если с анального секса партнер переходит к вагинальному, рассказал специалист сайту Газета.Ru.

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