Врач объяснила, кому категорически не стоит употреблять оливковое масло

Полезное для здоровья оливковое масло в некоторых случаях может навредить. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Как пояснила специалист, его нежелательно употреблять тем, у кого есть проблемы с печенью и камни в желчном пузыре, поскольку оливковое масло является желчевыводящим продуктом.

«Оливковое масло нужно с осторожностью включать в рацион гипотоникам, потому что при злоупотреблении оно может снизить артериальное давление. Не сказать, что это произойдет резко, но тем не менее», — рассказала врач в интервью «Москве 24».

Данный продукт содержит почти 900 килокалорий. Поэтому им не стоит увлекаться тем, у кого есть проблемы с лишним весом.

Помимо этого, оливковое масло не стоит употреблять при аллергии на оливки.

Ранее диетолог Соломатина объяснила, какой кофе точно не стоит пить диабетикам.