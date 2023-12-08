Врач объяснил, почему ортопедические подушки могут быть вредны для сна. Об этом сообщает портал «Доктор Питер».

По мнению остеопата Дмитрия Семкина, замена обычной подушки на ортопедическую далеко не всегда может решить проблемы со сном.

«Порой лучше спать на обычной подушке, чем на ортопедической модели неудачной или неподходящей формы. Но только как отличить хорошую модель от плохой? У каждого человека есть любимая поза для сна, но на самом деле мы спим в разных положениях: то на спине, то на боку. Подобрать подушку под обе позы — задача не из легких», — рассказал врач.

По словам медика, из-за того, что ночью человек принимает разные позы, создается лишь иллюзия комфорта. На самом деле, голова в эти моменты может оказываться не в самых удобных положениях.

Крайне важно с ответственностью подойти к выбору ортопедической подушки: с выемкой для шеи, выступом по середине и удобной высоты и жесткости.

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