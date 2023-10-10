Врач объяснил, почему храп может привести к смерти. Об этом порталу «Москва 24» сообщил терапевт Алексей Хухрев.

Как выяснилось, храп повышает риск инсульта и инфаркта. Нередко он является симптомом синдрома обструктивного апноэ. У людей с таким заболеванием во время сна происходит остановка дыхания. По словам эксперта, если человек не дышит во сне, то мозг получает сигнал об опасности. В этот момент в организме критически падает уровень кислорода.

«У человека сон становится рваным, он не высыпается, начинает дополнительно набирать вес, у него подскакивает давление и сахар», — пояснил терапевт.

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