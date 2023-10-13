Врач назвала три мифа о зрении, в которые пора перестать верить

Офтальмолог Татьяна Шилова в беседе с Газетой.Ru развеяла три популярных мифа о здоровье глаз. Например, врач считает, что гаджеты не портят зрение.

«Считается, что глазам вредит некое опасное излучение, которое идет от смартфонов и ноутбуков, а также прочих экранов. Хотя уровень такого излучения соответствует норме – иначе эти гаджеты просто не поступили бы в продажу», – пояснила эксперт.

Однако, чтобы не перенапрягать глаза, Татьяна Шилова рекомендует не устанавливать слишком мелкий шрифт и отказаться от чтения с экрана при большой яркости и в полной темноте.

Также некоторые люди считают, что ношение очков может спровоцировать ухудшение зрения. Но, по мнению доктора, это очередной миф.

«Почему-то многим, особенно старшему поколению, кажется, что если начать носить очки, то зрение уже будет не спасти – оно быстро станет еще хуже, и лучше надевать их реже. Но если отказаться носить очки, то зрение точно так же упадет – это связано совсем с другими факторами. Правда, упадет еще быстрее, так как глаза станут постоянно напрягаться, из-за чего еще начнет болеть голова», – подчеркнула Татьяна Шилова.

Кроме того, офтальмолог уверяет, что гимнастика для глаз не так полезна, как о ней говорят. Гимнастика действительно может улучшать кровоток в области глаз, что помогает избавиться от сухости и снимает мышечное напряжение.

«Однако причины близорукости или дальнозоркости гораздо сложнее, и устранить их можно только при оперативном вмешательстве», – предупредила специалист.

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