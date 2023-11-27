Врач назвала симптомы, при которых надо срочно обратиться в поликлинику или вызвать скорую

Есть несколько симптомов, при которых следует срочно обратиться к врачу: пойти в поликлинику или вызвать скорую. Список привела медик Елена Зяблова.

Поводом для неотложной медпомощи являются диарея, тошнота или рвота, длящиеся больше суток, боль в груди, температура на уровне 38-39, нарушения речи, затрудненное дыхание и нарушения сердечного ритма.

Эти симптомы сигнализируют о разных проблемах со здоровьем. Высокая температура свидетельствует об острых вирусных заболеваниях. Нарушения речи возможны при черепно-мозговых травмах. Врач призвала не игнорировать любую боль – она может говорить об обострении.

«В целом любые нежелательные симптомы, проявление которых длится несколько дней и не нейтрализуются лекарствами, требуют посещения специалиста», — сказала Зяблова. Ее слова приводит RT.

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