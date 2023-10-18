Врач назвала первые признаки остеопороза после 30. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала травматолог Светлана Родионова.

В 30-40 лет остеопороз можно заподозрить в том случае, если у ваших родственников случались переломы, характерные для данного заболевания. Речь идет про перелом верхней трети плеча, проксимального отдела бедренной кости.

Одним из симптомов недуга у женщин может стать «вдовий горб». Это значит, что в организме девушки были предпосылки для неправильного формирования костной ткани.

Также остеопороз может развиваться на фоне ожирения, сахарного диабета второго типа, язвенной болезни желудка.

У пожилых людей заболевание можно обнаружить по уменьшению роста.

По словам врача, чтобы избежать заболевания, следует выполнять простые правила. Необходимо быть физически активным, полноценно питаться и не допускать дефицита витамина D.

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