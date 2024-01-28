Врач назвала главные причины повышения давления перед сном

Если человек здоров, артериальное давление в вечернее время должно постепенно снижаться. В ночные часы, пока человек спит, оно должно быть низким, поскольку регулируется активностью блуждающего нерва. В результате различных патологий нарушается регуляция тонуса вегетативной нервной системы, поэтому возможны резкие скачки давления.

Как рассказала изданию «Доктор Питер» терапевт, эндоскопист Лидия Голубенко, главной причиной вечернего скачка давления является переутомление организма и стресс. Кроме того, провокаторами могут быть поздний ужин, прием напитков с кофеином, длительное нахождение за компьютером, постоянное недосыпание и употребление алкоголя.

Повышение уровня давления возможно и за счет нарушений сна — синдрома ночного апноэ с остановками дыхания и храпом. Дело в том, что гипоксию тело воспринимает как стресс, поэтому моментально усиливаются работа сердца и спазм артерий, и это повышает давление.

Кроме того, важно исключить нарушения, связанные с работой почек, так как ночью в кровь выделяется большое количество ренина. Это гормон, участвующий в регуляции давления, запускающий сложную цепь процессов, которые стимулируют гипертензию.

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