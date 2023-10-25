Врач назвала главную причину появления «межбровки» и «гусиных лапок»

Контроль за мимикой лица не убережет от морщин, рассказала врач-косметолог, пластический хирург Пасихат Магомедова. По ее словам, главными причинами появления «гусиных лапок» вокруг глаз и «межбровки» являются возрастные изменения кожи, которая растягивается и теряет эластичность.

Чтобы замедлить этот процесс важно держать правильно осанку, тогда есть шанс, что возрастные изменения проявятся не так активно. Но в любом случае потеря коллагена и эластина приведет к дряблости. Кроме того, добавляет проблем и земное притяжение, под воздействием которого кожа на лице начинает «ползти» вниз.

Магомедова выразила уверенность, что старение организма начинается не после 30 лет, а раньше. Это не так заметно, потому что у организма еще хватает ресурса на восстановление.

В целом, скорость появления морщин будет зависеть от генетики, типа кожи и образа жизни. Факторами раннего старения выступают переизбыток ультрафиолета, дефицит жиров в рационе, недостаток сна и физической активности.

Эффективность фейсфитнеса и тейпов специалист также назвала мифом. Специальные упражнения для мышц лица подходят только тем, у кого еще нет проблем с кожей. Ботокс также не является стопроцентным способом избавиться от морщин. Около 7% людей имеют первичную невосприимчивость к препарату, сообщает Газета.Ru.

Ранее акушер-гинеколог Екатерина Волкова рассказала, как получить фигуру мечты без строгих диет и изнурительных тренировок в спортзале. По ее словам, главное исключить две типичные ошибки, которые замедляют метаболизм и не позволяют организму избавиться от лишних килограммов.