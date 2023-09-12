Врач назвала единственный способ победить корь

Корь — одна из болезней, над которой человечество еще не одержало победу. Однако примеры борьбы с такими недугами есть, к тому уже крайне успешные. Так, справиться с этим заболеванием поможет массовая вакцинация, заявила врач Алия Тургеева в беседе с E1.ru.

Прежде, по словам специалиста, на таком же уровне приходилось бороться с оспой. Еще 40 лет назад все получали прививку от этого опасного заболевания. Ее ставили в то же место, где находится рубец от вакцины БЦЖ. Сейчас же подобное уже не практикуют, так как в этом нет надобности.

Прививок от натуральной оспы больше не делают, так как она оказалась побеждена. Точно таким же образом, по мнению Тургеевой, необходимо поступать и в случае с корью.

«Если все будут делать прививку и против кори, то в будущем и ее удастся победить», — резюмировала специалист.

Ранее агроном Михаил Воробьев посоветовал дачникам сжигать огурцы осенью. Это, по его словам, поможет остановить распространение такого заболевания, как пероноспороз.