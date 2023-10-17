Врач назвала 3 простых способа, позволяющих улучшить пищеварение. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

По словам эксперта, лучший способ наладить работу ЖКТ — тщательно пережевывать пищу. Чем мельче еда, тем легче она усваивается. Вот почему Диляра заявила, что «пищеварение начинается с жевания, а не с желудка».

Кроме того, следует выпивать стакан горячей воды за 15 минут до еды.

Также врач советует отказаться во время приема пищи от просмотра ТВ, чтения и телефона: мозг должен подавать сигналы в ЖКТ на выработку соков, а не на потребление информации.

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