Врач назвал эффективное средство при тяжелом кашле

Самым простым и бюджетным способом для облегчения симптомов тяжелого кашля является обильное питье. Об этом рассказала эксперт по здоровью Наталия Киселевич. Она подчеркнула, что предварительно напиток необходимо подогреть до комфортной температуры.

Этот способ хорошо помогает, когда сильный кашель не отступает, несмотря на прием лекарств. Эксперт рекомендовала добавить к лечению, назначенному врачом, горячий травяной чай, домашний морс из любых кислых ягод, а также заняться дыхательной гимнастикой и включить в повседневность ингаляции.

Кроме того, хотя бы на время необходимо отказаться от вредных привычек, таких как курение. В доме, где находится больной, важно регулярно проветривать и делать влажную уборку, чтобы избавиться от пыли, пишет «Правда.ру».

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