Врач назвал частую ошибку, которая делает прием витамина D бесполезным

Доктор Джошуа Берковиц рассказал, как правильно принимать добавки с витамином D. В противном случае от приема не будет никакой пользы.

На замечание врача в материале для Express обратило внимание издание «Доктор Питер».

Медик рекомендует применять витамин D после продуктов, богатых жирами. По словам специалиста, он относится к жирорастворимым и лучше усваивается с жирной пищей. В противном случае при отсутствии продуктов с жирами в кишечнике витамин просто выйдет из организма и никакого толку не будет.

Для комбинирования с витамином подойдут такие продукты, как масло, форель, сельдь, лосось, яичный желток.

Отмечается, что нехватка витамина проявляется в плохом настроении, чувстве усталости, выпадении волос, тревожности, долгом заживлении ран.

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