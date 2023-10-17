Врач-иммунолог назвал простой способ диагностики рака яичников

Развитие рака яичников, матки и молочных желез можно диагностировать на ранней стадии с помощью анализа на онкомаркер CA-125 (Cancer Anitgen-125). Уровень этого белка в организме повышается при разрушении поверхностных клеток эпителия, вызванном образованием опухолей.

Как пояснил врач-иммунолог Андрей Продеус, норма CA-125 составляет от 0 до 35 ме/мл. При онкологических заболеваниях его уровень может подняться в десятки тысяч раз. Если результаты анализа выше нормы, следует как можно скорее пройти УЗИ брюшной полости, матки и яичников. Это позволит не только обнаружить злокачественную опухоль, но и метастазы.

«Сейчас многие онкологические заболевания лечатся эффективно, если они находятся на раннем этапе. Это не то, что 30 лет назад. Тогда мы распознавали рак на третьей и четвертой стадии, когда выживаемость низкая», — объяснил иммунолог в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале.

Он рекомендовал всем женщинам старше 18 лет ежегодно сдавать анализ на онкомаркер CA-125 (Cancer Anitgen-125).

Ранее мы писали, что «тормозом» в запрограммированной клеточной гибели выступает так называемый белок р53. Чтобы поддержать его в нужном количестве, необходимо нормально питаться. Оказывается, что для замедления процесса умирания клеток следует употреблять на завтрак вареные яйца.