Вплоть до рака: чем могут быть опасны домашние ковры

Ковры в домах курящих людей могут накапливать в себе табачный дым, а через некоторое выделять вещества, провоцирующие онкологию. Об этом рассказала Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово».

Согласно научным исследованиям, некоторые предметы интерьера способны поглощать табачный дым и выделять его с течением времени. Подобное явление можно назвать третичным курением, которое, по словам кардиолога Германа Гандельмана, повышает риски развития рака и других опасных патологий.

Более того, эксперты настоятельно рекомендуют не стелить ковры в помещениях, где проживают аллергики. В этих предметах интерьера обитают грибки и пылевые клещи, которые являются главными провокаторами бронхиальной астмы.

Но, несмотря на это, ковры можно сделать безопасными. Необходимо обработать их с помощью пылесоса и парогенератора.

«Температура должна быть достаточно высокой, больше 55 градусов. Второй момент – нужно чистить ковры с помощью пылесосов с HEPA-фильтром, чтобы не было вторичного выброса аллергенов. Также надо один раз в год сдавать ковер в химчистку», – подчеркнул хирург-офтальмолог Михаил Коновалов.

Ранее мы писали, какие признаки могут выдать выдать настоящий возраст женщины.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.