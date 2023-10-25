Вплоть до опухоли: почему нельзя мыть детям голову шампунем для взрослых

Мытье головы детям с использованием шампуня для взрослых оказалось опасным. К такому выводу пришли специалисты. Об этом рассказала ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Елена Близнюк.

Не просто так в магазинах продают шампуни, предназначенные для детей. Такие средства должны быть безопасны и не причинять вред малышу. Очень важна в этом вопросе гипоаллергенность.

По словам Близнюк, при мытье детской головы не рекомендуется пользоваться взрослым шампунем так как гидролипидный слой их кожи еще плохо сформирован из-за слабой работы сальных и потовых желёз и легко нарушается под воздействием щелочной среды.

В составе средств для взрослых есть уровень pH, сдвинутый в щелочную зону. Если использовать такой шампунь ребенку, то у него испортится кожа головы, появится раздражение, шелушение и даже воспаление.

Эксперт советует покупать ребенку только натуральные шампуни. Стоит пройти мимо флакона, на котором написано «идентичен натуральному». Пишет Life.ru.

Также нужно обратить внимание, чтобы в средстве не было красителей и фталанов. Последний можно вычислить по словам «отдушка», «ароматизатор», fragrance.

«Фталаты вызывают гормональный сбой, сахарный диабет, астму, ведут к набору лишних килограммов», – подчеркивает специалист.

А шампуни с парабенами, вообще, могут быть опасны для детей. Эти вещества вредны из-за возможного появления гормонозависимых опухолей.

Ранее мы писали о том, какие каши выбирать, чтобы не получить опасные болячки и лишний вес.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.