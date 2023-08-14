Возможен летальный исход: что будет, если нырять в непроверенные водоемы

Заведующий отделением хирургии повзоночника главного госпиталя имени Н.Н. Бурденко Рамис Асланов предупредил россиян об опасности ныряния в непроверенные водоемы.

По словам врача, есть риск врезаться головой в дно и получить тяжелую травму. Кроме того, существует угроза перелома шейных позвонков. Такие пациенты зачастую попадают к медикам именно в летний сезон.

«Есть сезонность травм. Зимой молодые люди часто травматизируются от ватрушек. Переломы поясничных позвонков, компрессионные переломы – это все зимой. Летом – травма ныряльщика», – пояснил эксперт.

При нырянии в непроверенных водоемах можно получить перелом шейных позвонков и не вынырнуть. Поэтому Рамис Асланов крайне не советует делать это. Сначала лучше пройти брод или озеро, аккуратно зайти в воду, посмотреть глубину и только потом пробовать нырять.

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