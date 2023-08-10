Возможен летальный исход: чем опасны неприятные запахи

Неприятный запах может вызывать тошноту, головокружение и даже смерть. Сам по себе неприятный запах вреда не причиняет, а вот химические вещества, вызывающе этот запах, могут стать причиной плохого самочувствия.

Тошноту и головокружение могут вызвать некоторые газообразные соединения, а в некоторых случаях они могут стать предвестниками гипертонии.

«Например, вдыхание сероводорода (пахнущего тухлыми яйцами) приводит к раздражению слизистых, головной боли, повреждению глаз, потери сознания, даже возможен летальный исход», – отмечается в сообщении.

Неприятный запах также создается во время болезни, например при остром или хроническом синусите. Важно следить за гигиеной полости рта, бактерии, застрявшие между зубов, могут выделять неприятный запах.

Бывает также, что люди чувствуют запах, которого нет. Это говорит о нарушении обоняния человека, и такое состояние чаще всего вызвано простудой или гриппом. Но могут быть и серьезные причины, такие как: травма головы, инсульт, шизофрения или болезнь Альцгеймера.

При подозрениях специалисты советуют обращаться к врачу.