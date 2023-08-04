Возбуждающее молчание или почему мужчины лапают незнакомых женщин на улице

Кандидат психологических наук Мостиков озвучил причину, по которой мужчины лапают на улицах незнакомых женщин. По словам специалиста, в подобном поведении точно кроются сексуальные отклонения, так как здоровый человек вполне может контролировать свое возбуждение и желания откровенного характера.

Домогательства к прохожим – довольно распространенное явление. Нередко в СМИ публикуются новости, в которых описываются эпизоды с приставаниями к женщинам в городах. Так, недавно появилась информация об извращенце из Екатеринбурга. Мужчина ездил на велосипеде и шлепал незнакомок по ягодицам.

Психолог Мостиков считает, что такое поведение является патологическим. Он заявил, что людям с сексуальными отклонениями нравится видеть ответную реакцию жертвы – страх, смущение или что-либо еще. Но при этом их привлекает, что женщина чаще всего молчит.

«Когда жертва молчит — это еще больше возбуждает и подкрепляет агрессора», - подчеркнул специалист и посоветовал женщинам, столкнувшимся с домогательствами на улицах, не бояться и привлекать внимание к проблеме.

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