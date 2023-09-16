Вот о чем может сигнализировать боль в желудке: врач-онколог рассказал о симптомах рака

Хирург-онколог Карасев рассказал, что вероятность заболеть раком с каждым годом жизни все возрастает. Об этом пишет Российская газета.

По словам кандидата медицинских наук, с годами у человека только накапливаются разные болячки. Влияет на это наша повседневная жизнь, которая не всегда жизнерадостная и гладкая.

«Мы не досыпаем, едим все, что проще сделать, не заморачиваясь составом, курим, пьем, чтобы как-то снизить уровень стресса», - рассказал медик.

Один из признаков серьезных проблем в организме - боль. Если прием пищи сопровождается дискомфортом или острой опоясывающей болью, следует проверить ЖКТ. Тревожным сигналом будут и болевые ощущения спустя несколько часов после еды.

Другими симптомами, которые могут предупреждать об онкологии являются бессимптомное повышение температуры в течение недели, изменение цвета кожи и резкое снижение массы тела.

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