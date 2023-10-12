Воспаление десен и усталость: названы неочевидные признаки возникновения диабета

Сахарный диабет - опасное хроническое заболевание, которым страдают миллионы людей по всему миру. Крайне важно как можно скорее распознать первые признаки болезни, чтобы не довести здоровье до критического состояния.

При диабете 1 типа, который чаще всего наблюдается у детей и взрослых, могут внезапно проявляться чрезмерная жажда, частое мочеиспускание, постоянное чувство усталости, потеря веса без видимых причин и проблемы со зрением. В случае, если у вас 2 тип диабета, могут наблюдать все те же признаки, что и при первом, однако к ним добавится медленное заживление ран и порезов.

Стоматолог-ортопед Кирилл Чащин рассказал порталу Sport24, что сахарный диабет может влиять еще и на полость рта. Так, по словам врача, повышается уровень сахара в слюне, которая может вызвать образование камней на зубах и воспаление десен.

Кроме того, развивается подвижность зубов, гнойное выделение из-под десны, неприятный запах изо рта, отечность десен, кровоточивость при чистке зубов и иногда при употреблении твердой пищи.

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