ЗДОРОВЬЕ
12:30, 18 октября 2023
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Вместо каши: что есть на завтрак, чтобы предостеречь рак и очистить «забитые» сосуды

Вместо каши: что есть на завтрак, чтобы предостеречь рак и очистить «забитые» сосуды

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Чтобы улучить состояние здоровья, а также поддерживать нормальное кровообращение и оптимальную работу печени, стоит есть на завтрак куриные яйца. Об этом сообщает здоровое-питание рф.

В яйцах содержатся элементы, которые способствуют снижению уровня «плохого» холестерина и поддержанию «хорошего», что является отличной профилактикой атеросклероза. А вот при повышенном уровне холестерина эксперты рекомендуют есть желтки.

К тому же в составе яиц можно обнаружить полный комплекс аминокислот, обладающих мощными антиоксидантными свойствами.

Лучше всего есть на завтрак вареные яйца, однако можно попробовать омлет с томатами и зеленью без добавления масла. Яйца необходимо предварительно помыть, а также соблюдать сроки годности, начиная с момента сбора у кур.

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