«Витаминные бомбы»: пять продуктов, которые должны быть в рационе каждого человека

Набрать суточную норму макро- и микроэлементов только с помощью питания достаточно сложно. Однако существует ряд продуктов, настоящих «витаминных бомб», которые должны быть в рационе каждого человека. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на мнение терапевта Ирины Барановой.

Лосось

Он считается одним из лидеров по содержанию омега-3 и других полезных жиров. В лососе есть много калия, фосфора, хрома, витаминов В, РР и D.

«Улучшает состояние кожи и волос, нормализует уровень сахара в крови, снижает риск развития болезни Альцгеймера», – отметила врач.

Брокколи

«Это прекрасный поставщик витаминов РР, U и бета-каротина. Питательный овощ улучшает состояние при эстрогенодоминировании и улучшает здоровье глаз», – рассказывает Баранова.

Томаты

Помидоры содержат клетчатку, пектин, каротин, витамины С и Е, все витамины группы В, фолиевую кислоту. Эксперт подчеркнула, что антираковые свойства томатов подтверждены многими научными исследованиями.

Также для здоровья крайне полезны авокадо и говяжья печень . Первый продукт богат полезными мононенасыщенными жирами, а второй содержит большое количество селена, который является мощным антиоксидантом.

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