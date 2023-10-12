Валерьянка или пустырник: что лучше выбрать для полного спокойствия

Многие люди страдают от постоянных стрессов и раздражительности, поэтому пользуются популярными средствами для спокойствия. Так, почти в каждом холодильнике есть бутылочка настойки валерианы или пустырника. Эти средства проверены годами и десятилетиями, но некоторые задаются вопросом, что из них лучше и в чем разница? На эти вопросы ответила врач-терапевт Ольга Бакшутова.

Специалист отмечает, что оба препарата имеют широкий спектр и помогают нормализовать эмоциональный фон. Но различия все же есть.

Стоит обратить внимание на валериану, если стрессовое состояние появилось в результате беспокойства и повышенной тревожности.

А если вы наблюдаете у себя психологическое расстройство из-за проблем с сердцем, то стоит остановить выбор на пустырнике.

«Эффект после принятия настоек раскрывается постепенно, поэтому не рекомендуется их использовать при экстренной необходимости снять нервное перенапряжение», — цитирует терапевта «Доктор Питер».

Настойку пустырника также применяют при болезненных менструациях, нарушениях репродуктивной функции и проблемах с сердцем и сосудами.

А вот валериану советуют тем, у кого имеются спазмы ЖКТ, эпилепсия, защемления и колики. Так как она оказывает расслабляющее и успокоительное действие.

Врач говорит, что совместное употребление настоек пустырника и валерианы возможно. Они могут дополнять действия друг друга и усиливать влияние на вегетативную и нервную системы.

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