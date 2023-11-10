В ВОЗ обновили группы риска по заболеваемости коронавирусом, об этом сообщает Газета.Ru.

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по лечению COVID-19 в связи с новыми штаммами и динамикой заболеваемости в мире. Так, если раньше в группе повышенного риска были люди старше 65 лет, то теперь их перенесли в группу умеренного риска.

В организации учли, что новые штаммы коронавируса вызывают меньше осложнений. Кроме того, уровень коллективного иммунитета повысился благодаря распространению вакцин.

При этом люди с ослабленным иммунитетом остаются в группе высокого риска, если они заразятся коронавирусом. Большинство людей по-прежнему относят к группе низкого риска, отметили в ВОЗ.

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