ЗДОРОВЬЕ
13:00, 15 октября 2023
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«В среднем укорачивает жизнь на 10 лет»: врач назвал виновника ранней смерти

«В среднем укорачивает жизнь на 10 лет»: врач назвал виновника ранней смерти

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Стало известно, что наносит больший вред организму человека. Так, по словам врача и онкоуролога Марка Гадзияна, особую угрозу представляет ожирение, которое может способствовать ранней смерти.

Специалист поделился соответствующей информацией в Telegram-канале Честная Урология — доктор Гадзиян. В публикации оноуролог отметил, что ожирение провоцирует появления разных заболеваний, например, таких, как подагра, атеросклероз и рак кишечника.

«Ожирение в среднем укорачивает жизнь на 10 лет», — написал врач.

При этом каждые три килограмма, которые человек может скинуть после 60 лет, продлевают жизнь, по словам специалиста, на один год.

Ранее британские ученые обнаружили необычный признак, который говорит о развитии болезни Альцгеймера. Так, человек может испытывать трудности при повороте во время ходьбы.

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