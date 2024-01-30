В какое время вечером лучше всего пить воду, чтобы избежать ночных пробуждений и утренних отеков

Основные правила употребления жидкости перед сном рассказала гастроэнтеролог Наталья Слюняева. Она назвала лучшее время для того, чтобы избежать ночных пробуждений и утренних отеков.

В беседе с aif.ru специалист обратила внимание на то, что обильное питье вечером улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Тем не менее необходимо соблюдать меру — ее отсутствие может привести к ночным пробуждениям и утренним отекам.

По словам Слюняевой, чтобы избежать подобных проблем надо пить последний стакан жидкости не позднее чем за 1,5-2 часа перед сном. Причем лучше отдать предпочтение чистой воде или травяным чаям.

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