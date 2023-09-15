В каких случаях женщина может не подозревать о беременности до самых родов

Есть несколько случаев, когда женщина может не догадываться о беременности до самых родов. Подробнее о них рассказала гинеколог «СМ-Клиники» Виктория Фисюк.

Во-первых, на фоне беременности могут наблюдаться кровянистые выделения – женщины путают это состояние с менструацией. Врач подчеркнула, что характер выделений в этих случаях разный, но не все замечают.

Во-вторых, у женщин возможна аменорея, когда менструация отсутствует шесть и более месяцев.

В-третьих, растущий живот можно не заметить из-за большой жировой прослойки. Часто женщины думают, что набрали вес из-за неправильного питания.

В-четвертых, возможны страх забеременеть и сознательное отрицание факта беременности, сказала врач «Известиям». Фисюк подытожила, что перечисленные случаи бывают, но редко.

Ранее сообщалось, что жительница Ростова-на-Дону перепутала беременность и опухоль. Женщина родила в больнице, куда обратилась с острой болью.