В чем опасность холодной и горячей еды: объясняет врач-гастроэнтеролог

Температура блюд может быть причиной многих жалоб на самочувствие. Гастроэнтеролог Полина Шубина в беседе с Doctorpiter.ru заявила, что это очень важный момент в питании.

Так, холодная едва, по словам специалиста, стимулирует активные сокращения мышц желудочно-кишечного тракта. Это можно почувствовать в виде схваткообразной боли в животе.

Что касается слишком горячей пищи, то она неблагоприятно влияет на слизистую пищевода. По данным многочисленных исследований, употребление напитков, температура которых выше 60 градусов, чаще двух раз в день повышает риск развития онкологического заболевания.

Ранее специалисты перечислили продукты, которые могут вызвать негативные изменения в организме человека. Например, они делают кровь «жирной».