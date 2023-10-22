Увеличивается в разы: почему форма носа меняется со старостью

Пластический хирург Арташес Айрапетян объяснил, почему с возрастом нос, состоящий из костей, хрящей и мягких тканей, может изменять свою форму.

По его словам, при процессе старения железы в коже носа, особенно на кончике, могут увеличиваться, что делает нос шире и тяжелее. Также кожа носа становится тоньше, а его костно-хрящевая структура становится слабее, теряя опору. Это приводит к опущению кончика носа, и он кажется не только шире, но и длиннее.

Растяжение и провисание могут сделать бугорок на переносице виднее. Люди с тонкой кожей могут обнаружить этот эффект и в более молодом возрасте. Кроме того, с годами выработка коллагена в коже уменьшается, что приводит к потере ее эластичности, появлению морщин, складок, пористости и пигментации кожи.

Айрапетян добавил, что помимо косметических изменений, старение может вызвать функциональные проблемы, такие как затрудненное дыхание через нос, сообщает «Доктор Питер».

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