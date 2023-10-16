Уролог Сосновский назвал топ-3 причин боли в промежности

Уролог, репродуктолог клиники «АБИА» Станислав Сосновский объяснил, чем могут быть вызваны боль и дискомфорт в промежности.

По его словам, неприятные ощущения могут быть следствием серьезных инфекционных и соматических заболеваний, а также различных травм. В промежности находятся мягкие ткани, связанные с органами малого таза, пишет Доктор Питер.

Сосновский отметил, что наиболее частой причиной боли в промежности выступает геморрой. Также это может быть вызвано проктитом — патологией прямой кишки, которая возникает из-за инфекций, травм и процессов аутоиммунного характера. Кроме того, анальные трещины, даже самые маленькие, могут вызвать ощущение дискомфорта в промежности у мужчин и женщин.

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