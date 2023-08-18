Употреблять нельзя: этот продукт приносит вместо пользы лишь вред организму

Стало известно, какой продукт употребляет в пищу каждый второй россиянин, при этом даже не подозревая о его вреде. Врач-эндокринолог Елена Сюракшина предупредила – листья салата могут плачевно сказаться на человеческом организме.

По словам специалиста, многие ошибочно полагают, что этот продут – лишь кладезь полезных свойств, но это не так. Например, для определенной категории людей лист салата и вовсе может нести опасность. Отказаться от него точно следует тем, у которого диагностированы подагра, заболевания почек и мочекаменная болезнь.

При этом и здоровый человек может оказаться в «зоне риска». Так, если переесть салат, то может возникнуть повышенное газообразование. Не исключено также, что это окажет слабительный эффект.

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