Умереть от горя или радости можно: ученые доказали существование «синдрома разбитого сердца»
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Болезнь, которая долгое время считалась только фигурой речи, существует. Ученые доказали, что существуют случаи, когда можно умереть от горя или радости, передает E1.ru.
«Синдром разбитого сердца» или кардиомиопатия такоцубо — понятие, существующее в медицине. Реакция организма, по словам ученых, на неожиданное счастье или утрату любимого человека вполне может носить физиологический характер. Эта болезнь поражает чаще всего женщин. У представительниц среднего и старшего возраста «синдром разбитого сердца» диагностируется до 10 раз чаще, чем у молодых девушек. А страдают от заболевания чаще всего весной или летом.
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