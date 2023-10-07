Умереть от горя или радости можно: ученые доказали существование «синдрома разбитого сердца»

Болезнь, которая долгое время считалась только фигурой речи, существует. Ученые доказали, что существуют случаи, когда можно умереть от горя или радости, передает E1.ru.

«Синдром разбитого сердца» или кардиомиопатия такоцубо — понятие, существующее в медицине. Реакция организма, по словам ученых, на неожиданное счастье или утрату любимого человека вполне может носить физиологический характер. Эта болезнь поражает чаще всего женщин. У представительниц среднего и старшего возраста «синдром разбитого сердца» диагностируется до 10 раз чаще, чем у молодых девушек. А страдают от заболевания чаще всего весной или летом.

Ранее эндокринолог Зарема Джатдоева перечислила категории граждан, которым грозит сахарный диабет второго типа. Речь о людях, которые старше 45 лет.