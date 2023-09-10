Укажут два признака: как распознать начало ожирения

Семейный врач Сергей Чудаков рассказал, как распознать зарождающееся ожирение и за какими параметрами тела необходимо наблюдать.

В беседе с RT специалист отметил, что определение индекса массы тела играет в этом важную роль. У женщин этот показатель варьируется от 20 до 22 единиц, у мужчин — от 23 до 25 единиц. Кроме того, необходимо следить за объемом талии. У женщин он не должен превышать 80 сантиметров. У мужчин объем может достигать лишь 94 сантиметров.

Также, по словам Чудакова, важно следить за тем, чтобы количество потребляемой пищи соответствовало уровню энергозатрат. В современном мире это особенно актуально.

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