Угроза отравления: если вы заметили эти пять признаков, то лучше сразу выйти из ресторана

Этим летом в Сети довольно часто появлялись новости о массовых отравлениях в общепите. Заведующий кафедрой общей и социальной экологии, биоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд перечислил пять признаков ресторана, в котором можно отравиться.

Отсутствие санитарных книжек у сотрудников

Наличие или отсутствие санитарной книжки говорит, является ли человек бактерионосителем и как с ним правильно организовать работу. Раньше в рестораны и кафе регулярно приходил санитарный врач. Он брал смывы с поверхностей, смотрел, как хранятся и готовятся продукты, а также контролировал наличие санитарных книжек у персонала.

Подают заранее приготовленные блюда

Если официант подозрительно быстро принес заказ, то, скорее всего, блюдо приготовили заранее.

«Если нарезанный салат стоял 3-4 часа, его надо выбрасывать. Но понятно, что никто этого делать не будет. Смешают с новеньким, окропят оливковым маслом и подадут как только что нарубленный», – уверен эксперт.

Летняя терраса у дороги

Многие люди предпочитают в теплую погоду пойти в ресторан с открытой верандой.

«У нас открытая терраса часто занимает пешеходную зону, где ходят люди. Рядом оживленная дорога. Выхлопные газы, грязь, пыль – все это оседает на еде», – пояснил Сергей Гильденскиольд.

Генеральная уборка время от времени

Недостаточно в конце рабочего дня смахнуть тряпкой остатки пищи со столов и протереть пол. В ресторанах должна быть регулярная уборка.

Доски и ножи без маркировки

На каждый вид приготовления пищи должна быть опеределенная разделочная доска и нож. Их нужно в обязательном порядке маркировать: отдельные доска и нож для сырого мяса, отдельный набор для сырой рыбы, еще один комплект для сырых овощей.

«Для вареного мяса, вареной рыбы, вареных овощей тоже должно быть по отдельному комплекту доски и ножа», – добавил доктор медицинских наук.

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