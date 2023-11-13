Ученые выяснили самое вредное положение для организма человека, об этом сообщает «Доктор Питер».

Большинство времени люди проводят сидя - в этом положении работают, едят, едут на транспорте и так далее. Однако, как выяснила группа ученых из Университетского колледжа Лондона и Сиднейского университета, сидячее положение плохо влияет на здоровье человека.

По мнению специалистов, от такого образа жизни в основном страдает сердечно-сосудистая система. При этом ученые собрали группу из 15 тысяч человек, среди которых замеряли периоды активности. Выяснилось, что те, кто заменял периоды сидения на 6-12 минут активности, обладали куда более крепким здоровьем.

Участники эксперимента, которые заменяли 6 минут сидячего положения на активные движения, улучшили уровень показателя холестерина в крови.

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