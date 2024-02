Ученые рассказали, сколько секса необходимо женщинам для здоровья и долголетия

Ученые Техасского университета в Остине (США) выяснили, что регулярный секс оказывает положительное влияние на здоровье женщин. Об этом сказано в исследовании, которое опубликовано в журнале The Journal of the American Medical Association (JAMA).

Уточняется, что специалисты в течение долгого времени измеряли показатель женского гормона эстрогена у трех группы девушек: которые занимались сексом на регулярной основе, тех, кто периодически вступал в интим, и третья категория — воздерживающиеся от близости леди.

Выяснилось, что половая активность оказывает значительное влияние на физическое и ментальное состояние девушек. Так, помимо правильного питания, спорта и качественного сна огромную роль на здоровье представительниц слабого пола оказывают взаимоотношения с мужчинами.

Сексологам удалось прийти к выводу, что психологическое и физическое состояние девушек сильно зависит от уровня эстрогена, на котором существенно отражается половая связь. После секса у женщин увеличивается этот гормон, а также вырабатываются дофамин и серотонин. По мнению экспертов, регулярным считается секс раз в неделю — этого хватит для того, чтобы добиться положительного влияния на здоровье.

